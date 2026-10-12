Es ist kein Geheimnis, wie Alexander Schweitzer die Politik der Bundesregierung findet. In mehreren Interviews hat er in jüngster Zeit deutlich gesagt, was er von den Debatten in der Hauptstadt hält: wenig. Vor allem die geplante Rentenreform hat der SPD-Vizevorsitzende immer wieder kritisiert, Schweitzer gehört zu den Rentenrebellen der SPD. Besonders die vorgezogene Rente nach 45 Beitragsjahren verteidigt er. Nun kann Schweitzer zeigen, wie er sich eine bessere Regierungsarbeit vorstellt. Die SPD macht ihn zum neuen Bundesarbeitsminister. Er übernimmt eine der heikelsten Aufgaben. In seinem Ministerium warten weitere umstrittene Projekte auf ihn.
BundesregierungSPD macht einen Rentenrebellen zum Arbeitsminister
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Alexander Schweitzer übernimmt heikle Reformvorhaben von Bärbel Bas. Insbesondere bei der Rentenreform dürfte er auf Änderungen bestehen. Der Zeitplan der Regierung kann sich dadurch noch einmal verzögern.
Von Bastian Brinkmann und Roland Preuß, Berlin
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