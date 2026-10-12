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BundesregierungSPD macht einen Rentenrebellen zum Arbeitsminister

Lesezeit: 4 Min.

SPD-Politiker Alexander Schweitzer hat sich kritisch zur geplanten Rentenreform geäußert, vor allem zur Abschaffung der abschlagsfreien Frühverrentung. Jetzt soll er als künftiger Bundesminister die Rente selber zukunftsfest machen.
SPD-Politiker Alexander Schweitzer hat sich kritisch zur geplanten Rentenreform geäußert, vor allem zur Abschaffung der abschlagsfreien Frühverrentung. Jetzt soll er als künftiger Bundesminister die Rente selber zukunftsfest machen.
Foto: Kay Nietfeld/dpa

Alexander Schweitzer übernimmt heikle Reformvorhaben von Bärbel Bas. Insbesondere bei der Rentenreform dürfte er auf Änderungen bestehen. Der Zeitplan der Regierung kann sich dadurch noch einmal verzögern.

Von Bastian Brinkmann und Roland Preuß, Berlin

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Es ist kein Geheimnis, wie Alexander Schweitzer die Politik der Bundesregierung findet. In mehreren Interviews hat er in jüngster Zeit deutlich gesagt, was er von den Debatten in der Hauptstadt hält: wenig. Vor allem die geplante Rentenreform hat der SPD-Vizevorsitzende immer wieder kritisiert, Schweitzer gehört zu den Rentenrebellen der SPD. Besonders die vorgezogene Rente nach 45 Beitragsjahren verteidigt er. Nun kann Schweitzer zeigen, wie er sich eine bessere Regierungsarbeit vorstellt. Die SPD macht ihn zum neuen Bundesarbeitsminister. Er übernimmt eine der heikelsten Aufgaben. In seinem Ministerium warten weitere umstrittene Projekte auf ihn.

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Profil
:Der neue Arbeitsminister muss jetzt Reformen umsetzen, die er eben noch ablehnte

Alexander Schweitzer, Ex-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, kann Bierbänke, Straße, Kneipe – mit Berlin hat er bislang gefremdelt. Das wird spannend.

SZ PlusVon Kathrin Wiesel-Lancé

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