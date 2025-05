Rezension von Ralf Husemann

Kann ein Mensch zugleich Kommerz und Kommunismus gutheißen?Also Geschäftemacherei, ja sogar Profitgier, und andererseits die Abkehr vom Privateigentum, wie es Karl Marx vorschwebte? Ja, ein solches Doppelleben ist tatsächlich möglich: Wohl kaum ein anderer Politiker des 20. Jahrhunderts hat das kapitalistische Gewinnstreben und die Utopie einer kommunistischen Gesellschaft in seiner Person und seinem Handeln mit so großem Einsatz umzusetzen versucht wie Alexander Schalck-Golodkowski (1932–2015). Norbert F. Pötzl, jahrzehntelang Spiegel-Redakteur, der sich einen Namen als penibler und sachlicher, aber auch als packend schreibender Buchautor (unter anderem über Uwe Barschel, Erich Honecker und nicht zuletzt über den Treuhand-Komplex, Kursbuch-Edition, 2019) gemacht hat, führt uns jetzt in das „Schattenreich“ des Schalck, wie er meist nur kurz genannt wurde.