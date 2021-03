Alexander Mitsch tritt als Vorsitzender der konservativen Werte-Union den Rückzug an. Er werde bei der turnusmäßig in den nächsten Monaten anstehenden Neuwahl des Bundesvorstands nicht mehr kandidieren, teilte der 54-Jährige mit. Als Grund nannte er den "jahrelangen, verheerenden Linkskurs" der CDU. Die Werteunion sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Sie soll mehr als 4000 Mitglieder haben. Mitsch will sich künftig überparteilich für eine Politikwende im Land engagieren.