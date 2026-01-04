Am Dienstag geht es für Alexander Hoffmann endlich los. Um 13 Uhr wird er die Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten eröffnen. Acht Jahre lang war Alexander Dobrindt der Gastgeber. Jetzt ist es zum ersten Mal Hoffmann, der neue Chef der CSU im Bundestag. Die Klausur in Kloster Seeon soll so etwas wie sein Meisterstück werden – und ihn bekannter machen. „Ich spüre eine gesunde Anspannung“, sagt der 50-Jährige, wenn man ihn danach fragt.