Winterklausur in OberbayernDer dritte Mann der CSU tritt aus dem Schatten

Lesezeit: 5 Min.

Alexander Hoffmann ist ein politisch Spätberufener, erst mit 31 Jahren trat er in die CSU ein.
Alexander Hoffmann ist ein politisch Spätberufener, erst mit 31 Jahren trat er in die CSU ein.

Alexander Hoffmann ist Chef der CSU im Bundestag. Die Klausur in Kloster Seeon soll ihn bekannter machen. In Berlin gilt er bereits als Brückenbauer zur SPD.

Von Robert Roßmann, Berlin

Am Dienstag geht es für Alexander Hoffmann endlich los. Um 13 Uhr wird er die Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten eröffnen. Acht Jahre lang war Alexander Dobrindt der Gastgeber. Jetzt ist es zum ersten Mal Hoffmann, der neue Chef der CSU im Bundestag. Die Klausur in Kloster Seeon soll so etwas wie sein Meisterstück werden – und ihn bekannter machen. „Ich spüre eine gesunde Anspannung“, sagt der 50-Jährige, wenn man ihn danach fragt.

