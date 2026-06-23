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AlbanienDer Premier und das Luxusresort im Naturschutzgebiet

Lesezeit: 2 Min.

Er gibt sich gefühlig: Edi Rama regiert seit zwölf Jahren in Albanien.
Er gibt sich gefühlig: Edi Rama regiert seit zwölf Jahren in Albanien. Hameraldi Agolli/AP

Einst ging Edi Rama als Aktivist auf die Straße, heute hat der Premier ein Problem mit der Straße: Die Menschen protestieren gegen ein Bauprojekt von Donald Trumps Schwiegersohn in der Narta-Lagune.

Von Tobias Zick

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Dass er ein Gefühlsmensch ist, daraus macht er seit Langem keinen Hehl. Und er hält damit auch in der aktuellen Krise nicht hinterm Berg. Edi Rama, 61, international bekannter Künstler sowie seit mehr als zwölf Jahren Regierungschef des EU-Beitrittskandidaten Albanien, reagiert auf die Proteste im Land ostentativ angefasst. In einem ausführlichen Instagram-Post (ja, digitalaffin ist er auch) wendet sich er sich an den „Lieben Demonstranten“, für dessen Motivation er zunächst Verständnis äußert: „Du hast dich dem Strudel der Menge angeschlossen, weil du aufrichtig glaubst, etwas Kostbares zu verteidigen.“

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