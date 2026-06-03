„Albanien steht nicht zum Verkauf“: Gegen ein Luxus-Tourismusprojekt von Jared Kushner regt sich Protest. Tausende gehen auf die Straße, doch Premier­minister Edi Rama will an den Plänen festhalten.

Das Schicksal der Insel Sazan in Albanien schien an einem Wintertag in den Schweizer Alpen bereits besiegelt zu werden. Während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Jahr 2022 lud Jared Kushner, der umtriebige Schwiegersohn von Donald Trump, den albanischen Regierungschef Edi Rama zu einem Kaffee ein.