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Proteste gegen HotelprojektTrump-Clan will die albanische Küste zubetonieren

Lesezeit: 4 Min.

Widerstand in der Hauptstadt: Demonstrierende fordern vor dem Regierungssitz in Tirana den Stopp des umstrittenen Tourismusprojekts um Jared Kushner.
Widerstand in der Hauptstadt: Demonstrierende fordern vor dem Regierungssitz in Tirana den Stopp des umstrittenen Tourismusprojekts um Jared Kushner. AFP

„Albanien steht nicht zum Verkauf“: Gegen ein Luxus-Tourismusprojekt von Jared Kushner regt sich Protest. Tausende gehen auf die Straße, doch  Premier­minister Edi Rama will an den Plänen festhalten.

Von Enver Robelli

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Das Schicksal der Insel Sazan in Albanien schien an einem Wintertag in den Schweizer Alpen bereits besiegelt zu werden. Während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Jahr 2022 lud Jared Kushner, der umtriebige Schwiegersohn von Donald Trump, den albanischen Regierungschef Edi Rama zu einem Kaffee ein.

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Serbien und Albanien
:Trump-Schwiegersohn investiert in umstrittene Luxushotels

Jared Kushner, Ex-Berater von Donald Trump, investiert kräftig auf dem Balkan. Die Deals lassen ahnen, wie die US-Politik in der Region nach einem Wahlsieg des Republikaners aussehen könnte.

SZ PlusVon Tobias Zick

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