Als erstes Land der Welt erhält Albanien eine Künstliche Intelligenz (KI) als Ministerin: Diella, Albanisch für „Sonne“, war bisher nur als Chatbot in einem Regierungsportal bekannt. In Zukunft soll sie als virtuelle „Ministerin“ über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen entscheiden, wie Ministerpräsident Edi Rama laut Medienberichten vom Freitag mitteilte. „Diella ist die erste Kabinettsministerin, die nicht physisch anwesend, sondern durch KI erschaffen ist“, so der Regierungschef bei der Vorstellung seines neuen Kabinetts. Das öffentliche Beschaffungswesen solle zunehmend an die Technologie ausgelagert werden. Dadurch könne der Westbalkan-Staat das erste Land werden, in dem öffentliche Ausschreibungen zu „100 Prozent frei von Korruption“ verlaufen. Diella ist den Albanern bereits als Chatbot eines Regierungsportals bekannt. Dort unterstützte sie Bürger etwa bei der elektronischen Unterzeichnung von Dokumenten. Verkörpert wird die KI von einer jungen Frau in traditioneller albanischer Kleidung. Korruption ist in Albanien, das bis 2030 der EU beitreten will, noch weit verbreitet. Besonders betroffen sind etwa die Vergabe öffentlicher Aufträge an Privatunternehmen und die Baubranche.