Albanien und Griechenland:Hafturlaub für den Europa-Abgeordneten

Von Tobias Zick

Jetzt kann er doch persönlich zur ersten Sitzung des neu gewählten Europäischen Parlaments nach Straßburg kommen und von seinem Sitz als Abgeordneter aus mitstimmen. Bis zum Wochenende noch musste er davon ausgehen, dass er nur per Videoschalte an den Sitzungen teilnehmen könnte – vom Gefängnis in Albaniens Hauptstadt Tirana aus. Denn Fredis Beleris, 51 Jahre alt, gewählter Europa-Abgeordneter der konservativen griechischen Regierungspartei Nea Dimokratia, muss dort eine zweijährige Haftstrafe absitzen.