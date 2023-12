Albaniens Verfassungsgericht hat die Ratifizierung des Abkommens mit Italien gestoppt, das die Einrichtung von Auffangzentren für Migranten in Albanien vorsieht. Das berichteten am Mittwochabend italienische Medien. Das Parlament in Tirana hätte an diesem Donnerstag den entsprechenden Gesetzentwurf verabschieden sollen. Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und der albanische Regierungschef Edi Rama hatten vereinbart, dass vom kommenden Jahr an Asylbewerber und Flüchtlinge, die von italienischen Schiffen aus dem Mittelmeer gerettet werden, in zwei Zentren in Nordalbanien überprüft werden. Rom erhofft sich, dass monatlich bis zu 3000 Fälle dort bearbeitet werden können. Die Demokratische Partei Albaniens und weitere 28 Abgeordnete wandten sich an das Verfassungsgericht, weil sie das Abkommen im Widerspruch zu Albaniens Verfassung sehen und zu internationalen Abkommen, die das Land unterzeichnet hat. Das Verfassungsgericht hat drei Monate Zeit, um ein Urteil zu sprechen. Bis es vorliegt, bleibt der Ratifizierungsprozess im Parlament ausgesetzt.