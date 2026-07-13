Seit Wochen fordern Zehntausende in Albanien den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama. Der wollte nun sein Image mit einem Auftritt von Kanye West aufbessern – doch das scheint nicht besonders gut geklappt zu haben.

Mit diesem Großereignis hat Albaniens Ministerpräsident Edi Rama Aufsehen erregt, wenn auch zumindest in Teilen anders als geplant. Für mehr als vier Millionen Euro hatte Ramas Regierung nahe dem Flughafen von Tirana eine Konzertarena mit dem Namen „Eagle Stadium“ errichten lassen, für den Auftritt eines höchst umstrittenen Stargasts: Kanye West, Künstlername „Ye“, US-amerikanischer Rapper, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Tiraden aufgefallen ist, einschließlich diverser unzweideutig positiver Aussagen über Hitler.