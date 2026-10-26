Spätestens wenn Touristen das Einreiseformular für die USA ausfüllen, stoßen sie auf ein rätselhaftes Feld: Mittelname. Den aber gibt es im deutschen Namensrecht nicht. Oft tragen Deutsche ihren zweiten Vornamen ein, sieht ja auch schicker aus. In Nordamerika aber kann der Mittelname vieles sein, eine Art zweiter Vorname oder ein Hinweis auf Vorfahren. Hat man einen Allerweltsnamen wie John Miller, dient der Mittelname der Unterscheidung. Häufig aber fungiert er als Fingerzeig auf die erbetene Bedeutung der jeweiligen Person und ihrer Familie. Man nehme George Bush: Das allein klänge gewöhnlich, fügt man aber den Namen des Großvaters mütterlicherseits, Herbert Walker ein, wird daraus ein schönes George H. W. Bush, später der 41. US-Präsident. Dessen Sohn musste sich mit dem W. als Mittelnamen begnügen. Bei John F. Kennedy stand das F für Fitzgerald, den Mädchennamen seiner Mutter, die aus einer Bostoner Politikerfamilie stammte. In Alaska könnte der Mittelname bei der Senatswahl zu Verwirrung führen: Der etablierte Republikaner Dan S. Sullivan kandidiert dort für den Senat, aber auch ein unbekannter Lehrer namens Daniel J. Sullivan.