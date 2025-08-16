Dass Wolodimir Selenskij sich bisher zurückhält und notgedrungen am Montag erst einmal nach Washington fliegen will, sagt alles: Beim Gipfeltreffen in Anchorage ist für den Mann aus Kiew nichts Positives herausgekommen. Das einzige, was der ukrainische Staatschef bisher bekommen hat, war „ein langes und substanzielles Telefongespräch“ mit US-Präsident Donald Trump. Der war da bereits auf dem Heimweg nach Washington in seiner „Air Force One“. Doch aus ukrainischer Sicht kann das Fazit des Alaska-Treffens nur lauten: Schlecht gelaufen für uns.
AnchorageHauptdarsteller als Zaungast
Lesezeit: 4 Min.
Trump und Putin ziehen in Alaska eine Show ab, die aus Sicht der Ukraine als Schmierenkomödie betrachtet werden muss. Für Kiew kann das Fazit nur lauten: Schlecht gelaufen für uns.
Von Tomas Avenarius, Berlin
Alaska-Gipfel:„Total bizarr, typisch Trump“
Der amerikanische Präsident hat dem russischen Staatschef in Anchorage den roten Teppich ausgerollt und Wladimir Putin damit wieder hoffähig gemacht. Für die Europäer ist das ein alarmierendes Zeichen.
Lesen Sie mehr zum Thema