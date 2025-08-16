Trump und Putin ziehen in Alaska eine Show ab, die aus Sicht der Ukraine als Schmierenkomödie betrachtet werden muss. Für Kiew kann das Fazit nur lauten: Schlecht gelaufen für uns.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Dass Wolodimir Selenskij sich bisher zurückhält und notgedrungen am Montag erst einmal nach Washington fliegen will, sagt alles: Beim Gipfeltreffen in Anchorage ist für den Mann aus Kiew nichts Positives herausgekommen. Das einzige, was der ukrainische Staatschef bisher bekommen hat, war „ein langes und substanzielles Telefongespräch“ mit US-Präsident Donald Trump. Der war da bereits auf dem Heimweg nach Washington in seiner „Air Force One“. Doch aus ukrainischer Sicht kann das Fazit des Alaska-Treffens nur lauten: Schlecht gelaufen für uns.