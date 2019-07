6. Juli 2019, 09:31 Uhr Seenotrettung Deutsches Rettungsschiff steuert auf Lampedusa zu

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat erklärt, 65 Geflüchtete aus Seenot gerettet zu haben.

Das Sea-Eye-Schiff Alan Kurdi steuere derzeit auf die italienische Insel Lampedusa zu, teilte die Organisation mit.

steuere derzeit auf die italienische Insel Lampedusa zu, teilte die Organisation mit. Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte, das Schiff dürfe nicht in Italien anlegen, auch nicht im Fall einer späteren Weiterverteilung der Migranten auf andere Staaten.

Nach der Sea-Watch-3 nimmt trotz des Widerstands der italienischen Regierung offenbar ein weiteres Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation Kurs auf Lampedusa. Die in Regensburg ansässige Organisation Sea-Eye teilte via Twitter mit, dass ihr Schiff Alan Kurdi die Mittelmeerinsel ansteuere. An Bord befänden sich 65 Menschen, die sie vor Libyen von einem Schlauchboot aus aufgenommen habe.

Nur vier Tage nach der Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete aus dem Hausarrest droht damit eine erneute Konfrontation zwischen Deutschland und Italien. "Wir lassen uns von einem Innenminister nicht einschüchtern, sondern steuern den nächsten sicheren Hafen an", schrieb die Organisation aus Regensburg am Freitagabend auf Twitter. Die libysche Küstenwache, so berichtet Sea-Eye, sei zunächst nicht zu erreichen gewesen. Später habe sie dem Schiff per E-Mail einen Hafen zugewiesen, wo die Geretteten an Land gebracht werden könnten. Dies habe die Crew aber abgelehnt. "Wir werden keine Geretteten zurück in libysche Foltergefängnisse bringen", schrieb Sea-Eye auf Twitter.

Die Organisation veröffentlichte auch ihr Antwortschreiben an die lybische Marine. Darin heißt es unter anderem: "Es ist ausreichend dokumentiert, dass Migranten in Lybien Menschenhandel, Folter, Zwangsarbeit, sexueller Ausbeutung und willkürlicher Inhaftierung ausgesetzt sind - und Flüchtlingslager sind Raketenangriffen ausgesetzt." Sea-Eye weist in dem Brief darauf hin, dass sie sich an bestehendes Seerecht halten müsse, was besage, dass das Schiff verpflichtet sei, die Geretteten an einen sicheren Ort zu bringen.

The EU-funded Coast Guard requests us to violate int. law. We will not return the rescued persons to Libyan torture camps. #AlanKurdi pic.twitter.com/npVF2fbOYo — sea-eye (@seaeyeorg) 5. Juli 2019

Von den 65 Migranten, die aus dem überfüllten Schlauchboot aufgenommen worden waren, gaben Sea-Eye zufolge 39 an, noch minderjährig zu sein. Der Jüngste sei erst zwölf Jahre alt. Insgesamt 48 der Geflüchteten stammten aus Somalia in Ostafrika, zwei seien Libyer. Einer der Somalier habe erzählt, er sei schon vor drei Jahren aus seiner Heimat aufgebrochen, habe drei Monate für die Durchquerung der Wüste benötigt und einen Freund verloren, der an der libyschen Grenze erschossen worden sei.

Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte prompt, das Schiff dürfe nicht nach Italien fahren - auch nicht im Fall einer späteren Weiterverteilung der Migranten auf andere Staaten. Das hatte er auch schon im Fall von Racketes Rettungsschiff Sea-Watch 3 verkündet, allerdings ohne Erfolg. "Italien (...) beabsichtigt nicht, weiterhin der einzige 'Hotspot von Europa' zu sein", betonte er. Eine Verschlechterung der Situation an Bord werde ausschließlich auf Deutschland als Flaggenstaat, auf den Kapitän und die Crew der Alan Kurdi zurückfallen, warnte er. Zugleich drängte Salvini Bundesinnenminister Horst Seehofer in einem Brief, Verantwortung für das Schiff zu übernehmen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte in Berlin, Ziel der Regierung sei es, "eine schnelle Lösung zu finden". Zunächst müsse ein sicherer Hafen gefunden und über die Verteilung der Geretteten auf die EU-Staaten gesprochen werden.