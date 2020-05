Eine deutsche Fachbehörde sieht keine erheblichen Sicherheitsmängel beim in Italien festgesetzten Rettungsschiff Alan Kurdi. Die italienische Küstenwache hatte das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye am Dienstagabend in Palermo festgesetzt. Grund waren laut Agentur Ansa "mehrere Unregelmäßigkeiten", welche die Besatzung und andere an Bord gefährden könnten. "Die deutsche Flaggenstaatsverwaltung hat dem Schiff Alan Kurdi nach Vorliegen aller Voraussetzungen die für den Betrieb des Schiffes erforderlichen Zeugnisse ausgestellt", hieß es am Donnerstag aus dem Bundesverkehrsministerium in Berlin.