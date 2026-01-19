In Berlin wollen sie trotzdem demonstrieren, obwohl der, gegen den sich ihr Prostest richtet, gar nicht da sein wird. Kurdische und alawitische Organisationen wollen am Montag in Berlin gegen den Besuch von Syriens Präsident Ahmed al-Scharaa demonstrieren, der nun aber nicht kommt, weil es in Syrien schwere Kämpfe gab in den vergangenen Tagen. Tausende Demonstranten wurden am Montagnachmittag in Berlin erwartet, die auf die Lage der kurdischen und alawitischen Minderheiten in Syrien aufmerksam machen wollen.