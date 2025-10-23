Eine der beiden Stromleitungen zum russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist repariert worden. Dies bestätigte die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk im Nachrichtenfernsehen. Der in der Besatzungszeit zehnte Blackout habe damit genau einen Monat gedauert. Repariert worden sei eine 750-Kilowatt-Leitung. Die Reparatur der zweiten 330-Kilowatt-Leitung dauere noch an. Hryntschuk erneuerte den Vorwurf an Russland, dass es systematisch die Stromleitungen zum AKW beschieße, um die Verbindung zum Stromnetz zu kappen. Auf russischer Seite bestätigte Wladimir Rogow als ein Sprecher der Besatzungsverwaltung die Reparatur. Für die Arbeiten sei unter Vermittlung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine örtliche Waffenruhe vereinbart worden. Die IAEA bestätigte die Wiederherstellung der ersten Stromleitung. Das mit sechs Blöcken und einer Nennleistung von 6000 Megawatt größte Atomkraftwerk Europas ist seit März 2022 von russischen Truppen besetzt.