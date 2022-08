Von Florian Hassel, Saporischschja, und Paul-Anton Krüger, Berlin

Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind auf dem Weg zum von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi leitet die Mission, die Inspektoren sollen "später in der Woche" in dem größten Atomkraftwerk Europas eintreffen, das direkt an der Front am Fluss Dnjepr liegt und wiederholt Ziel von Beschuss wurde. Für die Kampfhandlungen machen sich Moskau und Kiew gegenseitig verantwortlich. Sowohl Vertreter Kiews wie Moskaus begrüßten die anstehende Inspektion.