Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Koalitionsstreit um eine befristete Weiternutzung der letzten deutschen Atomkraftwerke mit einem Machtwort beendet. Scholz teilte am Montagabend mit, er habe entschieden, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland wegen der Energiekrise über den vereinbarten Ausstiegstermin am 31. Dezember hinaus weiterlaufen könnten. Spätestens am 15. April soll der Betrieb dann aber endgültig eingestellt werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stimmte dem Vorschlag zu, eine Reaktion der Grünen stand zunächst aus.

SPD, Grüne und FDP waren sich angesichts der Energiekrise prinzipiell einig, über den eigentlich vereinbarten Ausstiegstermin vorübergehend an der Nutzung von Kernenergie festzuhalten. Die Grünen allerdings hatten auf ihrem Parteitag am Wochenende beschlossen, dass nur die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 bei Bedarf am Netz bleiben sollen, und das auch längstens bis zum 15. April. Die FDP dagegen forderte wegen der stark gestiegenen Preise und möglicher Stromengpässe im Winter, auch den niedersächsischen Meiler Emsland einzusetzen und alle drei Kraftwerke bis 2024 weiter zu betreiben.

Dass sich der Kanzler nun genötigt sieht, eine Art Machtwort zu sprechen, zeigt, in welch fragilen Zustand Grüne und FDP das Ampel-Bündnis mit ihrem Dauerstreit hineinmanövriert haben. Zwar hatten alle Beteiligten wiederholt erklärt, an der Koalition festhalten zu wollen. Alle Versuche, den Konflikt in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen, scheiterten jedoch. Stattdessen artete der Streit zunehmend zu einer persönlichen Fehde zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus, die das Klima innerhalb der Koalition vergiftete. Allerdings stand zunehmend auch Scholz selbst in der Kritik, weil er zumindest in der Öffentlichkeit wochenlang zu dem Konflikt geschwiegen und eine Festlegung in der Sache vermieden hatte.

An diesem Dienstag müssen sich nun die Bundestagsfraktionen mit dem Vorschlag des Kanzlers befassen. Anschließend ist ein Beschluss des Parlaments notwendig, um zu verhindern, dass die Betriebserlaubnisse für die letzten verbliebenen deutschen Kernkraftwerke auslaufen.