Von Michael Bauchmüller, Berlin

Der Brief von Markus Söder ist schwarz. Seitenlanges Schwarz, über fast jeder Zeile ein Balken. So viel ist in den 31 Seiten des bayerischen Ministerpräsidenten geschwärzt, dass nicht einmal klar wird, dass der Brief von ihm stammt. Dass Söder es ist, der die "Sicherheits- und rechtlichen Bedenken zumindest für die [geschwärzt: bayerischen] Kernkraftwerke in keiner Weise nachvollziehbar" findet. Das ist selbst der Union zu viel des Schwarzen.