Aktuelles Lexikon Vereinsheim

Der Sänger Heino springt den Fußballern von Schwarz-Weiß 06 in Düsseldorf Oberbilk bei: Sie brauchen ein Vereinsheim.

Von Matthias Drobinski

Das Vereinsheim ist das Wohnzimmer des Vereins, auch wenn ihm das Repräsentative des bürgerlichen Wohnzimmers fehlt. Meist sind Vereinsheime in Eigenarbeit schnell hochgezogene Räume, in denen es nach schalem Bier, altem Fett und Sportlerschweiß riecht. Auf selbstgezimmerten Regalen stehen eingestaubte Pokale; schnauzbärtige Männer auf vergilbenden Mannschaftsfotos blicken wild entschlossen Richtung Theke. Vereinsheime können aber Orte der ungekünstelten Gemeinschaft sein und des sich ums Kleine kümmernden Gemeinsinns: Der Rasenmäher des Platzwarts steht da und die Kiste mit den tausend vergessenen Sachen der Jugendspieler. Es lagern hier die Protokolle nervenzerfetzender Vollversammlungen; die Wände haben die Geschichten rauschender Siege und schöngetrunkener Niederlagen aufgesogen. Die Idee des Vereinsheims kam im 19. Jahrhundert nach Deutschland. Allein in Berlin gibt es mehr als 1000 von ihnen, zunehmend gefährdet durch hohe Unterhaltskosten und den Mangel an Ehrenamtlichen. Gut, dass die Fußballer von Schwarz-Weiß 06 in Düsseldorf Oberbilk nun Hilfe in der Not bekommen: Ihr Vereinsheim ist niedergebrannt. Nun will der Sänger Heino mit einem Benefizkonzert zum Wiederaufbau beitragen: Er hat als Jugendlicher dort gespielt.