7. Juli 2019, 18:53 Uhr Aktuelles Lexikon Übertourismus

Immer mehr Städte versuchen, sich gegen zu viele Besucher zu schützen.

Von Jan Heidtmann

Bis in den Duden hat es der Begriff noch nicht geschafft, doch das ist nur eine Frage der Zeit. Denn das Phänomen, das der Übertourismus (von englisch: Overtourism) beschreibt, nimmt zu: Dörfer, Städte und ganze Landstriche werden derart von Besuchern überlaufen, dass sich die Bewohner massiv in ihrem Alltag gestört fühlen. Im Fall der indonesischen Insel Komodo sind das die Warane, 5000 der Echsen müssen sich mit rund 10 000 Besuchern im Monat herumschlagen. Deshalb überlegte die Regierung in Jakarta, die Insel zeitweise für Besucher zu sperren. Um dem Übertourismus beizukommen hat Venedig Anfang des Jahres Drehkreuze und Sperren an den Zugängen der Innenstadt errichtet und will ab kommendem Jahr Eintritt nehmen. In Barcelona gewann Ada Colau die Wahl zur Oberbürgermeisterin mit dem Slogan "Die Stadt den Bürgern zurückgeben" und zog die Baugenehmigungen für 30 Hotelprojekte zurück. Offenbar wird das Label Übertourismus inzwischen aber auch als Adelung verstanden. Jedenfalls warnte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) nun davor, dass auch Potsdam der Übertourismus drohe. Er zog die Aussage jedoch wieder zurück, da die Besucherzahlen offenbar kaum stiegen. Womöglich droht Brandenburgs Hauptstadt also eher Untertourismus.