4. März 2019, 18:48 Uhr Aktuelles Lexikon Sturm

Diese Bezeichnung verdient sich der Wind erst ab 75 km/h.

Von Patrick Illinger

Nach dem Sturm der Entrüstung über die Schicklichkeit von Namenswitzen ist am Rosenmontag ein weiterer Sturm, diesmal ein echter, über den deutschen Karneval hinweggefegt. Ein Sturmtief namens Bennet zog von England nach Schweden. An dessen Südseite entstanden starke Luftdruck-Unterschiede, die sich am Montag als heftige Luftbewegungen über Deutschland entluden. Offiziell sprechen Meteorologen erst oberhalb einer Windgeschwindigkeit von 75 Kilometer pro Stunde von einem Sturm. Bei dieser Marke beginnt die in der Seefahrt gängige Windstärke 9, oder 9 Beaufort. Stürme jenseits der 118 Stundenkilometer, also 12 Beaufort oder mehr, heißen Orkan. Windstärke 10 bezeichnet einen "schweren Sturm", 11 einen "orkanartigen Sturm". Die 75 km/h wurden am Montag übertroffen, einzelne Böen sollen mit mehr als 100 Stundenkilometern geweht haben. Ein Autofahrer wurde von einem umgestürzten Baum erschlagen. Anfällig gegen Bennets Windstöße waren zudem die üppig dekorierten Wagen der Karnevalsumzüge; sie wurden teils verboten. Ob einzelne dargestellte Themen oder Personen dem Sturm besser trotzten als andere, wurde nicht publik. Sicher ist lediglich, dass einige Themen aus diesem Karneval auch in der Digitalsphäre einen Sturm auslösten. Das ist dann der oft zitierte "Shitstorm."