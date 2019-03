3. März 2019, 19:25 Uhr Aktuelles Lexikon Schwänzen

Wenn Studenten schlendern und Schüler demonstrieren.

Von Michaela Schwinn

Was Matheklausuren, Vokabeltests, Kunstunterricht und 1000-Meter-Läufe gemeinsam haben? Sie sind bei vielen Schüler nicht sonderlich beliebt, und da denkt sich der ein oder andere auch mal: "Heute mach ich blau!" Während die Klassenkameraden sich also mit binomischen Formeln oder Linolschnitten herumärgern, sitzen die Schwänzer, gern rauchend, im Stadtpark, im Café oder bei McDonald's. Dass dieser Ungehorsam namens Schwänzen aber keinesfalls nach dem Schulabschluss endet, zeigt die Herkunft des Wortes. Im 18. Jahrhundert wurde das Verb "schwentzen" ("herumschlendern") in die Studentensprache übernommen und bedeutete so viel wie "bummeln" oder "eine Vorlesung versäumen". Was sich harmlos anhört, steht an Deutschlands Schulen unter Strafe. Wird ein Schulverweigerer erwischt, drohen Anruf bei den Eltern, Bußgeld oder ein Verweis. Bei den Schülern, die derzeit immer freitags für bessere Klimapolitik demonstrieren, statt die Schulbank zu drücken, scheint man aber Milde walten zu lassen. Von Kanzlerin Angela Merkel wurden sie gelobt, und der Satiriker und EU-Politiker Martin Sonneborn hat ein Entschuldigungsschreiben für sie zum Download online gestellt. Helfen wird das den streikenden Schwänzern aber nicht - hier gilt nur die Unterschrift der Eltern.