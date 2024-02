US-Präsident Joe Biden hat die jüngsten Angriffe seines Vorgängers und möglichen Herausforderers Donald Trump auf die Nato als "dumm" und "gefährlich" bezeichnet. Trump betrachte das westliche Verteidigungsbündnis offenbar als "protection racket", als System der Schutzgelderpressung, wie sie auch Kriminelle in den USA oft versuchen. Trump lehnt einen Beistand Amerikas für europäische Partner ab, wenn diese weniger Geld als vereinbart für ihre Streitkräfte ausgeben. Als Schutzgeld wird eine Summe bezeichnet, die Banden des organisierten Verbrechens Personen, Firmen oder Organisationen abpressen, unter Androhung von Gewalt bis hin zum Mord. Besonders berüchtigt ist der pizzo, den die sizilianische Mafia von vielen Geschäften oder Restaurants eintreibt. Im Gegenzug versprechen die Mafiosi "Schutz", um den die Opfer allerdings nicht gebeten haben. Diese Art des Verbrechens wurzelt historisch in Zwangsabgaben armer Kleinbauern an Siziliens Großgrundbesitzer. Seit 2004 existiert die mutige Basisbewegung "Addiopizzo" ("Schutzgeld ade"), deren Mitglieder sich weigern zu zahlen. Als einer der Ersten hatte sich der Textilhändler Libero Grassi in Palermo 1991 geweigert zu zahlen und die Namen der Erpresser veröffentlicht. Noch im selben Jahr ermordete ihn die Mafia.