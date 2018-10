25. Oktober 2018, 18:46 Uhr Aktuelles Lexikon "Schicksalswahl"

Ob Bayern, Brasilien, Hessen - der Wähler ist Teilzeitgott.

Von Matthias Drobinski

Das Schicksal ist eine höhere Macht, die der Mensch letztlich nicht beeinflussen kann. So lehrte es Zenon von Kition, der Begründer der Philosophenschule der Stoa. Die Stoiker schlugen vor, man solle sich mit Fatalismus in dieses Schicksal ergeben, es gar lieben lernen, wie sehr viel später Friedrich Nietzsche schrieb. So gesehen ist es widersinnig, wenn nun Politiker und Journalisten inflationär von einer Schicksalswahl sprechen, die nun bevorstehe, in Bayern, Brasilien, gar in Hessen. Wer "Schicksalswahl!" ruft, will ja gerade nicht den Fatalismus im Zuhörer stärken; er will ihn aufrütteln. Der Begriff bedeutet demnach eher, dass die Abstimmung in München, Brasilia oder Wiesbaden den Lauf der Welt unabänderlich bestimmen wird. Dann wäre die Wahl eine Art göttlicher Akt und der Wähler an der Urne ein kleiner Teilzeitgott. Verständlich, dass die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles angesichts dieser Wucht erklärt, sie sehe die Hessenwahl "nicht als Schicksalswahl insgesamt". Das stutzt das Ereignis auf Menschenmaß, schließt aber individuelle Schicksalsschläge nicht aus. Aufs Schönste beschrieb der Stoiker Chrysippos von Soloi, was eine Schicksalswahl ausmacht: Das Schicksal bezeichne nämlich den "Zusammenhang aller Dinge, in dem seit Ewigkeit die einen auf die anderen folgen und voneinander abgelöst werden".