Die Atmosphäre der Erde besteht zu etwa 21 Prozent aus Sauerstoff, der unentbehrlich ist für die meisten Lebensvorgänge auf diesem Planeten. Sauerstoff ist die Substanz, von der ein Mensch am meisten braucht und ohne die man am kürzesten überlebt. Pflanzen und Bakterien produzieren das Lebenselixier. In der Luft ist das Element meist gasförmig im molekularen Doppel aus zwei Sauerstoffatomen (O₂) unterwegs. Im Organismus gehen die beiden Molekülhälften gerne Verbindungen mit anderen Substanzen ein. Tiere brauchen zum Beispiel Sauerstoff, um die in Nahrung gespeicherte Energie dem Körper zugänglich zu machen. Zugleich kann ein Zuviel davon auch gefährlich werden für Zellen, weil ungebundener Sauerstoff äußerst aggressiv reagiert und dann Moleküle im empfindlichen Zellapparat angreift. Weil die drei Zellforscher William Kaelin, Gregg Semenza und Sir Peter Ratcliffe dieses komplizierte Verhältnis zwischen chemischem Element und menschlichem Körper näher erforscht haben und dabei zentrale molekulare Mechanismen aufgespürt haben, hat ihnen das Nobelkomitee am Montag den diesjährigen Nobelpreis für Medizin zuerkannt. Ihre Entdeckungen helfen heute, Patienten mit Sauerstoffarmut zu behandeln, sie kommen aber auch Menschen mit anderen Leiden und Krebserkrankungen zugute.