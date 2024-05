Nachdem der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke in Dresden bei einem Überfall schwer verletzt wurde, zogen zahlreiche Kommentare Vergleiche zur SA. Die SA genannte Sturmabteilung der Nazi-Partei NSDAP war schon beim gescheiterten Hitlerputsch in München 1923 dabei und terrorisierte vor allem in der Spätphase der Weimarer Republik politische Gegner; Kommunisten wie Sozialdemokraten versuchten sich durch eigene Wehrverbände zu schützen. Die SA wuchs bis 1933 zu einer mehr als 400 000 Mitglieder starken paramilitärischen Truppe an, leicht erkennbar an ihren braunen Uniformen. Ihre Gewaltaktionen, die zahlreiche Todesopfer zur Folge hatten, trugen wesentlich zur Destabilisierung der Demokratie bei. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wurde, verschleppte und misshandelte die SA Tausende Menschen. Hitler war nun am Ziel, als aber SA-Führer Ernst Röhm eine noch weiterreichende soziale Umwälzung verlangte und Hitlers Macht indirekt infrage stellte ("Bedenkt, vier Millionen Rabauken stehen hinter mir!"), ließ er ihn und weitere SA-Größen 1934 ermorden. Er brauchte die Geister, die er gerufen hatte, nicht mehr. Fortan spielte die SA nur noch eine Nebenrolle, zeigte aber während des antisemitischen Novemberpogroms 1938 noch einmal ihr ganzes bestialisches Wesen.