Von Detlef Esslinger

Die Kanzlerin hielt am Wochenende eine Rede, die Teile der Opposition, vor allem die Freien Demokraten, für befremdlich halten. Sie sagte: "Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause." FDP-Chef Christian Lindner stört sich an dem Medium, das Angela Merkel verwendete: ihre wöchentliche Videobotschaft. Sofern sie die Lage derart dramatisch sehe, müsse sie eine Regierungserklärung abgeben; ein Podcast ersetze keine Bundestagsdebatte. Lindner gehört zu jenen, die seit Längerem finden, derart einschneidende Schritte wie in der Corona-Politik müssten im Parlament diskutiert werden und nicht nur in einer geheim tagenden Ministerpräsidentenkonferenz. Worauf es ihm offenbar zunächst ankommt, ist die öffentliche Diskussion der gewählten Volksvertreter, nicht die Beschlussfassung durch sie. Denn Regierungserklärungen (im Bundestag wie in den Landtagen) sind kein Teil von Beratungen konkreter Gesetze - sondern ein Instrument, indem die Kanzlerin oder ein Minister Grundsätzliches zur Regierungspolitik sagt; worauf sich eine Parlamentsdebatte anschließt. Traditionell geben Regierungschefs zu Beginn ihrer Amtsperiode eine Regierungserklärung ab, regelmäßig aber auch mittendrin - wenn sie meinen, Anlass dazu zu haben. Am Wochenende offenbar nicht. Merkels Sprecher sagte, es sei richtig, dass sich die Kanzlerin "auch mal in dieser Form", einem Podcast, ans Volk wende.