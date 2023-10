Eine Provinzstadt auf dem Sinai ist plötzlich zu einer Art Codewort geworden für die Frage, ob in dem grausamen Krieg im Gazastreifen die Zivilbevölkerung Hilfe bekommt. Denn in Rafah liegt der einzige Grenzübergang von Ägypten in den palästinensischen Gazastreifen, dieser ist also das Nadelöhr, durch welches das ansonsten abgeriegelte Gebiet von außen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden kann. Eine enorme Bedeutung für einen Übergang, der in den vergangenen Jahren öfter geschlossen als geöffnet zu sein schien. Rafah ist schon seit Langem so etwas wie ein Gradmesser für die Lage im Nahen Osten. Die Stadt gehörte einst zum Osmanischen Reich, ehe sie im Jahr 1917 von den Briten erobert wurde. Nach der israelischen Staatsgründung 1948 wurde Rafah von Ägypten verwaltet, ehe die Stadt wie auch die gesamte Sinai-Halbinsel 1967 im Sechs-Tage-Krieg von Israel erobert wurden. Der Grenzübergang wurde 1982 eingerichtet, als die Stadt in der Folge des israelisch-ägyptischen Friedensvertrags geteilt wurde. Auf palästinensischer Seite zählt Rafah, dazu gehört auch ein großes Flüchtlingslager, etwa 200 000 Einwohner. Seit dem vollständigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen 2005 sind Ägypter und Palästinenser für den Grenzverkehr in Rafah zuständig, wobei die Regierung in Jerusalem stets ein gewichtiges Wort mitredet. Sie will unter allen Umständen verhindern, dass neben humanitärer Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen auch Waffen für die Hamas den Grenzübergang passieren.