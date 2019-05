10. Mai 2019, 18:59 Uhr Aktuelles Lexikon Platooning

Die innovative Technik soll schon bald für militärische Disziplin bei Lkw-Fahrten auf den Autobahnen sorgen.

Von Markus Balser

Der Begriff Platooning kommt aus dem Englischen und bezeichnet eigentlich einen militärischen Zug, also eine Teileinheit von Soldaten. Lastwagenhersteller haben ihn für eine Innovation im Straßenverkehr übernommen. Die neue Technik soll für militärische Disziplin auf der Autobahn sorgen. Unter Platooning verstehen Logistikunternehmen ein Fahrzeugsystem, bei dem mindestens zwei Lastwagen auf der Autobahn in geringem Abstand hintereinander fahren. Das führende Fahrzeug gibt Richtung und Tempo vor. Alle anderen folgen. Sie sind digital durch Fahrassistenz- und Steuerungssysteme miteinander verbunden. Die hinteren Fahrzeuge bremsen oder beschleunigen automatisch. Weil sie im Windschatten fahren, sparen sie Treibstoff. Bewährt sich die Technik, könnte langfristig sogar der Fahrer in den hinteren Lastwagen obsolet werden. Bislang ist die Technik jedoch im regulären Verkehr nicht erlaubt. Gerade ging der weltweit erste Versuch im Straßenverkehr auf der A 9 zu Ende. Insgesamt 35 000 Kilometer legten die Lastwagen ohne Unfall zurück. Das Bundesverkehrsministerium will sich für die Technik einsetzen, sieht aber noch Klärungsbedarf, etwa beim Sicherheitsabstand zwischen den Lastwagen. Frühestens in fünf bis zehn Jahren soll die Technik laut Herstellern im Einsatz sein.