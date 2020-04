In Berlin ist erneut eine Debatte darüber entbrannt, wie die relativ alten Kampfflugzeuge vom Typ Tornado ersetzt werden sollen. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass einige der etwa 85 Bundeswehr-Tornados auch als Träger für US-Atomwaffen konzipiert sind. Diese Maschinen sind auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz stationiert. Ebenfalls in Büchel gibt es das einzige noch in Deutschland existierende Lager von etwa 20 amerikanischen Atombomben. Zwar bleiben alle Nuklearwaffen der USA in der Letztverfügung des Präsidenten. Dennoch verfolgt die Nato seit den späten Fünfzigerjahren das immer wieder veränderte Konzept der nuklearen Teilhabe. Es besagt im Prinzip, dass einige der Nichtnuklearstaaten im Bündnis mit eigenen Flugzeugen Atomwaffen der USA einsetzen können. Dies sollte früher in erster Linie die Sowjetunion vom Angriff auf oder gar von einem Nuklearkrieg in Europa abschrecken; auch wegen der nuklearen Teilhabe wären die USA sofort in den Krieg gezogen worden. Noch vor 30 Jahren gab es Tausende Atomsprengköpfe in West- und Osteuropa; auch die DDR hatte übrigens eine Art nukleare Teilhabe an sowjetischen Sprengköpfen. An diesem Konzept hält die Nato grundsätzlich noch fest. Außer Deutschland sind daran zum Beispiel auch Belgien oder Italien beteiligt.