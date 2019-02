4. Februar 2019, 18:42 Uhr Aktuelles Lexikon Nachlass

Was tun mit Werken, die der Autor nicht veröffentlichen wollte?

Von Karin Janker

Der archivarische Nachlass, insbesondere die Texte, Tagebücher, Briefe, die namhafte Autoren hinterlassen haben, geht mit einer besonderen Verantwortung einher. Eine Frage, die sich jeder Nachlassverwalter stellen muss: Wie umgehen mit unveröffentlichten Werken, die der Autor selbst nicht zur Veröffentlichung vorgesehen hatte? Besonders markant der Fall Franz Kafka: Dieser hatte seinen Freund Max Brod instruiert, sämtliche seiner Schriften zu vernichten. Brod widersetzte sich diesem Wunsch; hätte er es nicht getan, wäre die Welt um Werke wie "Das Schloss" oder "Der Prozess" ärmer und vermutlich weder der Name Kafka noch das Adjektiv kafkaesk zu Ruhm gelangt. Den Namen J. D. Salinger kennt man vor allem im Zusammenhang mit einem Werk, das ebenfalls Millionen von Lesern fasziniert: "Der Fänger im Roggen". Salinger veröffentlichte seinen einzigen Roman 1951, danach außer ein paar Kurzgeschichten nichts mehr. Die längste Zeit galt er daher als literarisches One-Hit-Wonder. Doch das könnte sich ändern: Salingers Sohn hat dem Guardian nun versichert, sein Vater habe stetig weitergeschrieben und Unmengen an Material hinterlassen. 50 Jahre lang schrieb Salinger für die Schublade. Der Sohn will den Nachlass veröffentlichen - ob im Sinne oder gegen den Willen des Autors, wird zu klären sein.