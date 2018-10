29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Aktuelles Lexikon Mure

Die Muren, die den Brenner lahmlegten, verweisen auf ein Problem.

Von Elisa Britzelmeier

In den Bergen aufzuwachsen bringt Besonderheiten mit sich, neben der frischen Luft etwa eine frühe Kenntnis des Wortes "Mure", dessen Häufigkeit der Duden als gering angibt. In Gebirgsgegenden wissen schon Grundschulkinder, dass damit die Lawinen aus Schlamm und Geröll gemeint sind, die Straßen oder ganze Ortschaften mit sich reißen können - ihre Kraft ist stärker als die des Wassers. Murgänge, wie die reißenden Schlammströme auch heißen, entstehen an Hängen und auf stark durchnässtem Boden, bei Starkregen oder Schneeschmelze. Muren bewegen sich in Rinnen schnell und alles mit sich reißend abwärts. Ihre Folgen ähneln anderen plötzlichen Erosionsphänomenen wie Bergrutschen oder Felsstürzen. Geologen unterscheiden weitere Typen wie Translationsrutschung oder Schollengleitung. Das Wort Mure ist verwandt mit mürbe und morsch, es entstammt dem Bairischen. Verwendet wird es auch in Südtirol, wo zuletzt nach Murengängen die Brennerautobahn und die Bahnverbindung zwischen Innsbruck und Bozen gesperrt wurden. Auch im Rest Italiens gab es heftige Unwetter, in Kalabrien im Süden wurden vier Männer von einem Erdrutsch erfasst und starben. Wegen des Klimawandels wird damit gerechnet, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Murengänge zunimmt.