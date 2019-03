5. März 2019, 18:29 Uhr Aktuelles Lexikon Lotto

Das Glücksspiel macht einen Amerikaner unfassbar reich.

Von Josef Kelnberger

Es fällt dem Menschen schwer zu akzeptieren, dass das Leben im Wesentlichen vom Zufall bestimmt ist - und nicht von einer höheren Macht oder irgendeiner Logik. Die meisten Lottospieler folgen bei der Auswahl ihrer Zahlen einer Systematik, den Geburtstagen von Frau und Kindern zum Beispiel, um den Zufall zu überlisten und das Schicksal in ihre Bahnen zu lenken. Das aus Italien nach Deutschland gewanderte Wort stammt ursprünglich aus dem Französischen: "le lot" bedeutet "Los", "Anteil" und tatsächlich auch "Schicksal". Aber Lotto ist ein reines Glücksspiel, eine Lotterie, bei der man auf die Ziehung getippter Zahlen aus einer begrenzten Zahlenmenge wettet. Entweder man wählt selbst Zahlen aus wie beim deutschen 6 aus 49, oder man kauft ein Los und hofft, dass die aufgedruckten Zahlen gezogen werden; so funktioniert die spanische Weihnachtslotterie, die für den Hauptpreis - El Gordo - insgesamt 640 Millionen Euro auslobt. Bei der US-Lotterie "Mega Millions" streicht der Hauptgewinner nun 877 Millionen Dollar ein, es ist der höchste Einzelgewinn der Lotto-Geschichte weltweit. Welcher Systematik er bei der Auswahl der Zahlen (5 aus 70 plus 1 aus 25) folgte, ist nicht bekannt. Mehr als 60 Millionen Dollar davon kassiert jedenfalls der Bundesstaat South Carolina an Einkommensteuer.