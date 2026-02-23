Ein Lazarettschiff, wie es US-Präsident Donald Trump jetzt angeblich nach Grönland schicken will, ist eine Art schwimmendes Krankenhaus. Lazarettschiffe – die zivile Variante nennt man im Deutschen meist Hospitalschiffe – unterstehen der jeweiligen Marine ihrer Länder und dienen dazu, Kranke und Verwundete zu versorgen und in Sicherheit zu bringen. Lazarettschiffe sind mit einem großen roten Kreuz gekennzeichnet, das Völkerrecht untersagt Angriffe auf sie. 1918 beging die kaiserliche Kriegsmarine ein Kriegsverbrechen, als sie das britische Lazarettschiff Llandovery Castle versenkte und die schiffbrüchigen Überlebenden mit Maschinengewehren tötete. 1940, in seiner berühmten Rede darüber, dass Großbritannien sich Hitler „niemals ergeben“ werde, beklagte Premierminister Winston Churchill, dass bei der Evakuierungsmission der britischen Armee in Dünkirchen „die Hospitalschiffe ein besonderes Ziel für die Nazi-Bomber waren“. Die deutsche Marine heute verfügt nicht über Lazarettschiffe, doch nehmen Versorgungsschiffe deren Aufgabe wahr: Sie haben ein „Rettungszentrum See“ an Bord, mit Operationsräumen, 43 Kranken- und sogar zwei Intensivbetten.