19. November 2018, 18:41 Uhr Aktuelles Lexikon Laub

Dass US-Präsident Trump aber jetzt dem Laub die Schuld an den verheerenden Waldbränden in Kalifornien gibt, ist Unsinn.

Von Tina Baier

Es klingt banal: Wenn die Bäume ihre Blätter abwerfen, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Winter kommt. Allerdings gilt das nur für Länder, die wie Deutschland in gemäßigten Breiten liegen. Anderswo fällt das Laub im Sommer. Der Grund für das alljährliche Spektakel ist überall derselbe: Trockenheit. Die Bäume versuchen Wasser zu sparen, indem sie ihre Blätter loswerden, über deren Oberfläche Unmengen von Wasser verdunsten und damit für die Pflanze verloren gehen. Würden sie das nicht tun, obwohl über die Wurzeln kein Wasser mehr nachkommt - sei es, weil die Erde stark abkühlt und schließlich gefriert, oder weil sie extrem trocken ist -, würden die Bäume verdursten. Ausnahmen sind Pflanzen, deren Blätter kaum Wasser verdunsten, Lorbeer etwa oder die meisten Nadelbäume. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen großer Trockenheit, wie sie seit Monaten in Kalifornien herrscht, und der Menge an Laub auf dem Boden. Dass US-Präsident Trump aber jetzt dem Laub die Schuld an den verheerenden Waldbränden in Kalifornien gibt und deshalb der US-Forstverwaltung Finnland als Vorbild in Sachen Laub-Beseitigung empfiehlt, ist Unsinn. Laub liegt in allen Wäldern der Welt auf dem Boden. Und auch in Ländern mit viel Wald, in Finnland etwa, ist man nicht ständig am Säubern.