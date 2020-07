Von Robert Probst

Hans-Jochen Vogel und die Klarsichthülle - das war eins. Der einstige SPD-Vorsitzende, Bundesjustizminister und Münchner Oberbürgermeister, der am Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben ist, hat sich den Ruf als Bürokrat hart erarbeitet. Kaum ein Termin, bei dem er nicht die Aktenmappe mit den wohlsortierten Dokumenten in eben diesen Klarsichthüllen mitbrachte. Den Vorwurf der Pedanterie wollte Vogel aber nicht gelten lassen. "Rein technisch arbeitet man mit solchen Hüllen doch viel leichter als mit Büroklammern. Das hat auch nie jemand bestritten", sagte er noch vor wenigen Jahren. Mehrmals versuchte er seine Kritiker, die ihn gern Oberlehrer nannten, zu einem immer wieder leicht abgewandelten Spruch zu überzeugen: "Die einen haben Glasnost, die anderen Klarsichthüllen." Dass es mit den Klarsichthüllen letztlich komplizierter ist als gedacht, macht übrigens ein Blick in das Sortiment eines bekannten Herstellers solcher Systeme für den Durchblick klar: Es gibt da Organisationshüllen, Sichttaschen und Prospekthüllen von DIN A5 bis DIN A3. Besonders unübersichtlich wird es dann, wenn es um die Öffnung geht: Es gibt sie "oben", "oben und Lochrand", "oben und seitlich" und nur "seitlich". An dieser deutschen Gründlichkeit wäre selbst Glasnost-Erfinder Michail Gorbatschow verzweifelt.