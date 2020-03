Der Einfall der Mongolen in Europa und dem Nahen Osten im Jahr 1241 war ein Ereignis, das den Namen Katastrophe zweifellos verdient, ebenso die Pest 1347 oder die berüchtigten Sturmfluten von 1362 und 1634, die "Grote Mandränke". Wenn die Behörden in der Bundesrepublik, wie nun jene des Freistaates Bayern, den Katastrophenfall feststellen, bedeutet das aber keineswegs, dass bereits eine Katastrophe über die Menschen gekommen wäre. Es gilt, eben dies zu verhindern - wie jetzt durch die Einschränkung des öffentlichen Lebens die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu verlangsamen und einzudämmen. Korrekterweise müsste man also eigentlich vom Katastrophenvorsorgefall sprechen. Deshalb heißt es im Bayerischen Katastrophenschutzgesetz aus dem Jahr 1996, es sei Aufgabe der Behörden, "Katastrophen abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen". Es erlaubt dem Staat, alle entsprechenden Organisationen zu koordinieren und zentral zu führen, die vielen Freiwilligen, die etwa bei der Feuerwehr oder Rettungsdiensten tätig sind, zu mobilisieren und bestimmte Gebiete abzusperren. Die Einsatzleitung darf sogar nicht staatliche Organisationen oder geeignete Bürger zur Mitarbeit verpflichten beziehungsweise in deren Rechte eingreifen.