Von Jannis Brühl

Klassische Bibliotheken waren lange ein Symbol des Analogen: Papierrascheln, hier und da sogar Ledereinbände, zusammenklebende Seiten, und wer fiept, fliegt. Aber auch in der digitalen Welt gibt es Bibliotheken. Sie unterstützen die Arbeit von Computerprogrammen. Während Programme selbständig ablaufen, liefern Programmbibliotheken jene kleinen Teile Softwarecode, die das Programm gerade braucht. Eben wie eine gut sortierte Bibliothek, durch die man schreitet und sich das Buch, das man gerade benötigt, aus dem Regal zieht. Vor allem im Internet würde wenig funktionieren ohne die Bibliotheken, die in der Programmiersprache Java geschrieben sind. Viele Menschen kennen zumindest Javas blau-oranges Kaffee-Symbol, das früher in vielen Browsern auftauchte. Der Legende nach benannten Javas Entwickler vom Unternehmen Sun Microsystems die Sprache Anfang der Neunziger nach dem Kaffee, den einer von ihnen in rauen Mengen konsumierte. Java ist quelloffen, was bedeutet: Jeder kann Java benutzen, ohne von Sun verklagt zu werden. Das hat zu seiner weiten Verbreitung beigetragen, die nun zum Problem wird. Drei Milliarden Geräte auf der Welt sollen Java nutzen - und von denen sind viele nun unsicher geworden. Denn Fachleute haben eine Sicherheitslücke in einer Java-Bibliothek namens Log4j entdeckt, über die sich Hacker in Systeme einschleichen können. Die Experten müssen sich nun mit viel Kaffee wach halten, um schleunigst die Computer dieser Welt wieder abzusichern.