26. Februar 2019, 18:45 Uhr Aktuelles Lexikon Influencer

Mit diesen Supertargets lässt sich Geld verdienen und Politik machen.

Von Karin Janker

Mit der derzeit grassierenden Influenza sind Influencer etymologisch verwandt: Beide Begriffe gehen auf die lateinische Wurzel "influere" zurück; zu Deutsch: hineinfließen, sich einschleichen, einschmeicheln. So naheliegend die Metapher des Einschleichens für Grippeviren ist, so passend ist die Bedeutung "einschmeicheln" für Personen, die man als Influencer bezeichnet. Marketingstrategen nutzen Influencer als sogenannte Supertargets, sie gelten aufgrund einer großen Zahl an Followern in sozialen Netzwerken und ihres daraus resultierenden Einflusses als Schlüsselfiguren für die Werbung. Die Theorie hinter dem Influencer-Marketing indes ist älter als die sozialen Medien. Sie geht zurück auf das 1984 erschienene Buch "Einfluss: Wissenschaft und Praxis" des Psychologen Robert Cialdini. Letzten Endes funktioniert Influencer-Marketing nach dem Prinzip der Mundpropaganda. Studien zufolge vertrauen 90 Prozent der Konsumenten den Empfehlungen von Freunden; die Instagram- oder Facebook-Profile von Influencern erreichen zum Teil Millionen "Freunde". Damit lässt sich Geld verdienen: Immer mehr Jugendliche wollen später mal Influencer werden. Vor der Europawahl setzt nun auch das Europaparlament auf Influencer - in der Hoffnung, dass man auf diesem Wege junge Wähler besser erreicht.