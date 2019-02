7. Februar 2019, 18:44 Uhr Aktuelles Lexikon Home-Office

Arbeit zu Hause auf der Couch: Das klingt romantisch - und hat seine Tücken.

Von Larissa Holzki

Die Übersetzung kann zum Trugschluss führen: Home wie Heim, Office wie Büro. Aber nein, ein Arbeitszimmer für jeden ist damit nicht gemeint. Mit dem Recht auf Homeoffice will die SPD vielmehr durchsetzen, dass jeder von zu Hause aus arbeiten kann, wenn er das Müslischälchen zur Seite geschoben, den Küchentisch abgewischt hat und seine Arbeit am Laptop erledigen kann. Nun hat auch das einen gewissen Reiz: Man denke an Sofa statt Schreibtisch, an Kühlschrank statt Kantine. Nie wieder Stau oder Stellwerkstörung. Es ist schon so lang her, dass die Menschen selbstverständlich auf ihrem Hof, in ihrer Werkstatt oder ihrer Mühle gearbeitet haben, dass sie sich Heimarbeit als Sozialromantik verkaufen lassen. Zwischen damals und heute liegt das Zeitalter der Industrialisierung, liegen giftige Dämpfe und dunkle Fabriken. Für die Tonnen von Materialien mussten Arbeitgeber Arbeitsplätze schaffen im wörtlichen Sinne. Mit der Digitalisierung können sie Frauen und Männer wieder nach Hause schicken und ihnen die Arbeit einfach mitgeben. Homeoffice spart Bürokosten und macht den Betrieb flexibel. Und die SPD? Die freut sich, dass die Leute endlich Kinder, Pflege und Erwerbsarbeit unter einen Hut bekommen und darüber auch noch jubeln. Plötzlich ist keine Rede mehr vom Heimchen am Herd.