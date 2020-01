Eine Himmelslaterne funktioniert vom Prinzip her wie ein Heißluftballon. Ein Feuer erwärmt die Luft in der Hülle der Laterne. Der Dichteunterschied zwischen der warmen und der kalten Luft lässt die Laternen in Höhen bis zu 400 Metern aufsteigen und mehr als fünf Kilometer weit fliegen. Gebaut sind sie aus leichten Materialien wie Bambus, Draht und Reispapier. Als Wärmequelle wird oft eine Baumwollkerze oder Brennpaste verwendet. Erfunden hat die Laterne angeblich vor 2000 Jahren ein chinesischer Kriegsherr mit Rufnamen Kong Ming, weshalb die Konstruktion auch Kong-Ming-Laterne genannt wird; er setzte sie der Überlieferung zufolge ein, um Hilfe anzufordern. Auch Glückslaterne oder Wunschlicht sind Namen, unter denen die Artikel vertrieben werden. Der Handel damit ist in Deutschland nicht verboten, jedoch ist es de facto bundesweit die Benutzung. Ein schweres Unglück mit einer Himmelslaterne im Jahr 2009 war Auslöser für die Verbote, die nach und nach erlassen wurden. Damals kam in Nordrhein-Westfalen ein Junge beim Brand eines Hauses ums Leben. Nun hat offenbar eine der Himmelslaternen, die drei Frauen in der Silvesternacht mit persönlichen Wünschen fürs neue Jahr hatten steigen lassen, den verheerenden Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo ausgelöst.