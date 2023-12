Aus Fürth also stammt jener Mann, über dessen Tod gerade die Welt spricht, Henry Kissinger. Für Bahnfahrer: "Fürth in Bayern", wie es im ICE immer so schön heißt, weil's im Odenwald eine Gemeinde gleichen Namens gibt. Was in etwa so wäre, als würde man im Zug immer "München in Oberbayern" ansagen, weil es ja auch ein München in Niederbayern gibt, einen Ortsteil von Hutthurm. "Fürth in Bayern" ist zuletzt um ebenso viele Einwohner gewachsen wie "Fürth im Odenwald" Einwohner hat (10 000) - und ohnehin ist Fürth (128 000 Einwohner) eine der am stärksten wachsenden Großstädte der Republik, nur weiß das fast niemand. Was wiederum in Fürth kaum einen juckt, genauso wenig wie das alberne "Fürth in Bayern" im ICE. Warum die Fürther so gleichmütig und wenig bekannt sind? Die Stadt stand stets im Schatten von Nürnberg, Stadt von Dürer, NS-Parteitagen, Christkindlesmarkt, Fürth war immer Underdog. Im Schatten aber lässt sich's mitunter gut wachsen: hohe Denkmaldichte, viel Gründerzeit, facettenreiche Industriegeschichte, ein fabelhaftes Jüdisches Museum, Flussauen rund um die Altstadt, U-Bahnanschluss in eine Halbmillionenstadt, das ist Fürth. Will aber nicht, dass das alle wissen. Sonst kämen ja alle.