Von Nicolas Freund

Das Event ist der Veranstaltung verwandt und von dieser nur gefühlt unterschieden. Events sind alles, von Firmenfesten über Hochzeiten und Konzerte bis zu Demos und Kunstaktionen. Das Event verspricht Spaß, es ist das Wort gewordene Marketing in eigener Sache. Ganz anders die Veranstaltung, die schon wegen der mit viel Unschönem assoziierten Vorsilbe ver- keine große Lust auf sich selbst macht. Veranstaltung klingt nach Pflicht und Ernst, nach biederen Vereinssitzungen und Parteifunktionären über halb leeren Biergläsern. Dabei sind beide Begriffe in den meisten Kontexten austauschbar. Event profitiert einfach unfair von seiner Kürze und dem unerschütterlich mondänen Schein des Englischen. Der Begriff ist allerdings alles andere als neu. Im Duden steht er seit 1996. Da steht auch, dass er sich vom lateinischen eventus ableitet, was Ereignis, Ergebnis oder Schicksal bedeuten kann. Da derzeit wenige Veranstaltungen und schon gar keine Events stattfinden, hat am Mittwoch eine Demonstration in Berlin mit Tausenden Teilnehmern auf die prekäre Lage der Eventbranche hingewiesen und noch mehr staatliche Unterstützung gefordert. Es drohe eine Pleitewelle, Kritiker warnen indessen vor Staatswirtschaft. In jedem Fall wird es dauern, bis sich wieder wie vor der Pandemie von Events sprechen lässt.