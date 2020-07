In Dänemark und Grönland streitet man derzeit über ein Eis am Stil mit dem Namen, den manche nicht mehr hören wollen.

Von Kai Strittmatter

Kann man noch "Eskimo" sagen? Darf man ein Eis am Stiel so nennen? Oder sollte das Wort den Weg des "Mohrenkopfs" und "Negerkusses" gehen und verschwinden aus dem Sprachgebrauch? Das debattieren Dänen und Grönländer gerade. Eskimo war lange Zeit die im Westen gängige Sammelbezeichnung für indigene Völker, die in arktischen Regionen zu Hause sind, egal ob in Alaska, Kanada, Sibirien oder Grönland. Kritiker argumentieren, Eskimo bedeute "Die, die rohes Fleisch essen" und sei deshalb herabsetzend. Als wahrscheinlich aber gilt, linguistischen Erkenntnissen zufolge, die Herkunft des Wortes aus der Sprache der nordamerikanischen Ojibwa, wo es die Herstellung von Schneeschuhen bezeichnet. Viele lehnen das Wort für sich allerdings als Fremdbezeichnung ab, die ihnen die Kolonisatoren der letzten Jahrhunderte übergestülpt haben. Indigene Völker in Kanada und Grönland nennen sich selbst "Inuit", das ist der Plural von "Inuk" und heißt "Menschen". Die Inuit von Grönland nennen sich zudem "Kalaallit", "Grönländer". Die Debatte über diverse dänische "Eskimo"-Eissorten ist auch deshalb heikel, weil die Dänen einst als Kolonisatoren nach Grönland kamen, und die Insel bis heute nicht unabhängig ist, sondern lediglich eine autonome Nation innerhalb des Königreichs Dänemark.