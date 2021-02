Von Mareen Linnartz

Um aus Schnittlauchlocken einen Wuschelkopf zu machen, der nicht bei der ersten Berührung mit Wasser wieder in sich zusammenfällt, braucht es Fachwissen und Handwerkskunst und somit Friseure. Die, frohe Nachricht für alle Träger künstlicher Wellen, dürfen ab diesem Montag wieder Locken legen. Eine Dauerwelle bezeichnet den chemischen Umformungsprozess, bei dem aus glatten Haaren gekräuselte werden, und wer je dieser zeitraubenden Prozedur beigewohnt hat, weiß: Nicht nur die Kopfhaut leidet, sondern auch die Nase, so stechend ist der Geruch. Was aber ist das gegen die Anfänge der künstlichen Lockenkunst? Ausgefallene Haare und Brandblasen gehörten zum Standard, als der deutsche Friseur Karl Ludwig Nessler seine Kurvenexperimente bei Freiwilligen startete, was ihn 1906 zum Erfinder dieser Haarmode machte. Höhepunkt der Dauerwellen-Welle waren die 70er- und 80er-Jahre, als sich sogar Fußballspieler (Sepp Maier) und berühmte Bademeister (David Hasselhoff) mit Pudelfrisur präsentierten. Dass nun ausgerechnet mit der Öffnung der Coiffeure der Virologe Christian Drosten mahnend an eine andere gefühlte Dauerwelle erinnert und das Land "am Anfang einer neuen Verbreitungswelle" sieht, ist keine so schöne Koinzidenz. Andererseits: Zum Wesen der Dauerwelle gehört, dass sie nicht nur von einem beständigen Auf und Ab gekennzeichnet ist. Sondern auch, dass sie sich auswächst, irgendwann.