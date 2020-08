Von Joachim Käppner

Wer heute das Wort Clan in der Zeitung oder im Netz liest, denkt vielfach an Familienverbände mit vielen Kriminellen, vor allem in Berlin und im Ruhrgebiet, oft mit arabischem Hintergrund. Dieses Wochenende ging die Polizei wieder mit einer Großrazzia gegen Clans im Ruhrgebiet vor. Ursprünglich steht Clan für eine große Familiengruppe, wie sie in vor- oder frühstaatlichen Epochen Menschen Zusammenhalt und Sicherheit gab. Bekannt sind die Clans des schottischen Hochlandes, die bis tief in die Neuzeit von Königen und Regenten kaum zu bändigen waren. Erst Ende des 17. Jahrhunderts erzwang König William III. mit Gewalt einen Treueid der Highlander, er wählte dafür den Winter: "Der Winter ist die einzige Saison, in der wir sicher sein können, dass die Clanmitglieder nicht mit ihren Frauen, Kindern und Rindern in die Berge entfliehen können." Diese Clans bestimmten sich über männliche Erbfolge, wobei die Verbände so groß waren, dass die genaue Familienzugehörigkeit großzügig definiert war. Auch im heutigen Somalia, in dem es kaum eine Zentralgewalt gibt, bestehen solche als Clans bezeichneten Verbände. Dennoch unterscheidet die Verwandtschaft, zumindest der Anspruch darauf, den Clan von einem Stamm wie bei vielen indianischen Völkern, der sich aus vielen Familien zusammensetzen kann.