Von Christian Weber

Auch die Geschichte der Charité begann mit einer Seuche: Im Jahr 1710 ließ König Friedrich I. von Preußen ein Pesthaus vor den Toren Berlins errichten. Über die Jahrhunderte wurde daraus eine der größten Forschungskliniken Europas - mit 3000 Betten, knapp 4500 Forschenden, Ärzten und Ärztinnen und 18 700 Beschäftigten. Rund 850 000 ambulante und stationäre Fälle wurden im vergangenen Jahr hier behandelt. Öffentliche Aufmerksamkeit genießt die Klinik nun wegen eines prominenten Falls: Der im Koma liegende, womöglich vergiftete russische Regimekritiker Alexej Nawalny wurde am Wochenende zur Behandlung eingeliefert. Berühmt wurde die Charité - der französische Name bedeutet Barmherzigkeit - vor allem wegen ihrer Forschung. Über die Hälfte der deutschen Medizin-Nobelpreisträger für Medizin und Physiologie waren an der Klinik beschäftigt. Berühmte Ärzte des Landes arbeiteten hier, etwa Ferdinand Sauerbruch, Rudolf Virchow, Paul Ehrlich und Robert Koch. Die Charité ist an vier Standorten in Berlin untergebracht, auch eine Folge der Vereinigung der medizinischen Kliniken von Humboldt- und Freier Universität, die vor allem aus Sparzwängen vollzogen wurde. Heute macht die Charité wieder Gewinne und gilt als eine der forschungsintensivsten Kliniken.