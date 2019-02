5. Februar 2019, 18:51 Uhr Aktuelles Lexikon Chalki

Die christlich-orthodoxe Schule bekommt Besuch von Tsipras.

Von Christiane Schlötzer

Die Bibliothek ist noch da, und die Lehrsäle mit den schwarzen Tafeln, auf denen man mit Kreide schreibt. Alles konserviert, seit fast 50 Jahren. Die christlich-orthodoxe Theologische Schule auf der Insel Chalki im Marmarameer vor Istanbul wurde 1971 vom türkischen Staat geschlossen, seitdem wird ihre Wiedereröffnung gefordert: von der EU, den USA und vom Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I., dem Ehrenoberhaupt von 350 Millionen Orthodoxen weltweit. Der Patriarch hat seinen Sitz in Istanbul, ein fast 2000 Jahre altes Erbe, aus der Zeit, als die Stadt Byzanz hieß. Heute gibt es nur noch etwa 2000 orthodoxe Griechen in Istanbul, damit ist die Institution des Patriarchen in Gefahr, weil der laut Gesetz türkischer Staatsbürger sein muss. Bartholomäus wurde in der Türkei geboren, er studierte in der Priesterschule von Chalki. Als Recep Tayyip Erdoğan 2003 an die Macht kam, versprach er deren Öffnung, beim Versprechen blieb es. Nationalisten in der Türkei ist das Patriarchat ein Dorn im Auge, sie hegen alte Feindbilder. Zuletzt hieß es, auf Chalki - die Türken sagen Heybeliada - werde eine islamische Theologenschule gebaut, manche sahen darin einen Affront. Am Mittwoch wird der griechische Premier Alexis Tsipras Chalki besuchen, mit Bartholomäus. Der letzte griechische Premier war dort 1930.