Von Susan Vahabzadeh

Sowohl der deutsche Bundespräsident und die Ministerpräsidenten als auch der US- Präsident und die Gouverneure haben das Recht, verurteilte Straftäter zu begnadigen. Ein Recht auf Gnade gibt es nicht, wurde sie jedoch erwiesen, ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen deutschem und amerikanischem Begnadigungsrecht - anders als der Bundespräsident darf der US-Präsident für Gruppen eine Amnestie erlassen und eine Begnadigung aussprechen, während das Verfahren noch läuft oder bevor es begonnen hat. Der US-Präsident kann ein Strafmaß abmildern oder das Urteil aufheben, es gibt kaum Vorschriften, an die er sich dabei halten muss. So hat Gerald Ford 1974, kurz nachdem er das Amt seines zurückgetretenen Vorgängers Richard Nixon übernommen hatte, diesen für "alle Delikte gegen die Vereinigten Staaten" begnadigt. Donald Trump macht mit seinen Begnadigungen immer wieder Schlagzeilen, weil er enge Verbündete wie etwa den umstrittenen Politikberater Roger Stone damit bedachte - und weil er die übliche, aber nicht vorgeschriebene Prüfung der Begnadigungen durch das Justizministerium ausgelassen hat. Zuletzt hat Trump die 1906 verstorbene Susan B. Anthony begnadigt - sie hatte 1872, im Kampf um das Frauenwahlrecht, illegal gewählt.